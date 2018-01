Australian Open: Cilic eerste finalist

Marin Cilic (ATP 6) heeft zich geplaatst voor de finale van de Australian Open. De 29-jarige Kroaat rekende in de halve finales af met de Britse toernooirevelatie Kyle Edmund (ATP 49) in 6-2, 7-6 (7/4) en 6-2. De partij nam twee uur en achttien minuten in beslag.

Edmund stuurde in de vorige ronde de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 3) naar huis, maar was niet opgewassen tegen Cilic. De Kroaat won de eerste set makkelijk met 6-2. In set twee bood de Brit meer weerwerk, maar uiteindelijk trok Cilic na een tiebreak aan het langste einde. In de derde set trok Cilic het laken helemaal naar zich toe in opnieuw 6-2. Het wordt voor de Kroaat de eerste finale uit zijn loopbaan in Melbourne.

In de andere halve finale neemt de Zwitser Roger Federer (ATP 2) het op tegen een andere toernooiverrassing, de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 58).