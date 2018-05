Atlético wint voor derde keer Europa League

Atlético Madrid heeft de finale van de Europa League tegen Olympique Marseille gewonnen met 0-3. In het sfeervolle Groupama Stadium was Marseille sterk begonnen aan de finale, maar een flater achterin zorgde ervoor dat Griezmann de wedstrijd kon keren. Met twee goals was hij de man van de finale. Voor Atlético is het de derde eindzege in de Europa League.

Marseille begon het sterkst aan de wedstrijd. Al na drie minuten kreeg Germain dé kans op het openingsdoelpunt voor de Fransen toen hij alleen voor Oblak stond, maar zijn schot ging hoog over. Marseille bleef baas, weliswaar zonder al te grote doelkansen.

Na twintig minuten kregen de Fransen het deksel op de neus. Door een foute balcontrole van Sarr kreeg Correa de bal in zijn voeten. Die speelde Griezmann aan en de Franse topspits faalde niet oog in oog met Mandanda: 0-1. Marseille van de hel naar de hemel, want ook sleutelspeler Payet moest geblesseerd (en in tranen) het veld verlaten.

Opnieuw Griezmann

Meteen na rust kwam Atlético helemaal op rozen. Na een inworp van Marseille kwamen de Spanjaarden in balbezit. Koke zette Griezmann alleen voor Mandanda en met een fraaie lob was de dubbele voorsprong een feit. De wedstrijd kabbelde naar zijn einde. Atlético speelde de bal goed rond, Marseille had geen antwoord meer in huis. Mitroglu kwam tien minuten voor tijd nog dicht bij de aansluitingstreffer, maar zijn kopbal stuitte tegen de paal. Gabi zette in het slot nog de kers op de taart met de derde goal voor Atlético.

Zo wint Atlético Madrid, net zoals in 2010 en 2012, de Europa League. Het laatste Europese succes van Olympique Marseille dateert al van 25 jaar geleden, toen won het de Champions League finale van AC Milan.