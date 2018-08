Atletico Madrid wint stadsderby en pakt Super Cup

Atlético Madrid heeft voor de derde keer de UEFA Super Cup gewonnen. Het versloeg in Tallinn stadsgenoot Real Madrid met 2-4 na verlengingen. Bekijk hier de doelpunten:

De bal rolde amper een minuut in de Estse A. Le Coq Arena of het was al raak voor de Colchoneros. Diego Costa (1.) knalde het vroegste Supercup-doelpunt ooit vanuit een moeilijke hoek voorbij doelman Keylor Navas. Real Madrid, dat de Supercup de aflopen twee jaar in de lucht mocht steken, toonde zich gevaarlijk toen het hakje van Marco Asensio maar net door Jan Oblak uit doel kon worden gehouden. De gelijkmaker kwam er dan toch in de 26e minuut toen Karim Benzema een voorzet van Gareth Bale overhoeks binnenkopte.

Na ongeveer een uur voetballen kreeg Real Madrid, dat zijn eerste officiële wedstrijd zonder Cristiano Ronaldo speelde, een penalty toebedeeld na handspel van Juanfran. Sergio Ramos (63.) zette de strafschop probleemloos om en bracht zijn ploeg zo op voorsprong. Zo werd Ramos de enige Real-speler uit de geschiedenis die in twee Supercup-finales scoorde. Het zag er even naar uit dat Real Madrid na 90 minuten mocht juichen, maar dat was buiten Diego Costa (79.) gerekend. De Braziliaanse Spanjaard stond op de juiste plek om op aangeven van Angel Correa zijn tweede van de avond binnen te tikken.

In de eerste helft van de verlengingen kwam Atletico opnieuw op voorsprong met een prachtige volley van Saul Niguez (98.). Het genadeschot kwam er in de 104e minuut uit de voeten van Koke.

Atletico won de Supercup eerder al in 2010 en 2012. Ook toen kwalifceerden de Colchoneros zich als Europa League-winnaar.