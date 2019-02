Atlético gunt Juventus niets en wint met 2-0

Atlético Madrid heeft zich in de heenwedstrijd van de 1/16de finales tegen Juventus de sterkste getoond. De Spanjaarden sturen de Italianen met een droge 2-0 terug naar huis. De VAR speelde een bepalende rol.

Het eerste echte doelgevaar kwam van de bezoekers en - hoe kan het ook anders - Cristiano Ronaldo. Vanop ruim 25 meter spreidde hij zijn benen en zette hij zich achter de bal voor een vrije trap. Zijn pegel werd door doelman Oblak over gebokst. Aan de overkant dreigde Thomas met een al even hard schot op een afvallende bal. Szczesny ging goed plat.

VAR

Even was er opschudding toen Diego Costa licht geraakt werd en in de zestien meter neer ging. De scheidsrechter duidde naar de stip, maar de VAR floot hem terug en legde de bal terecht net buiten de grote rechthoek. Griezmann schoot de vrije trap op de vuisten van Szczesny.

De tweede helft leverde meteen spektakel en kansen op voor Atléti. Eerst mocht Diego Costa alleen op doel af, maar die plaatste de bal onbegrijpelijk meters naast. Daarna was het aan spitsbroeder Griezmann, maar Szczesny zat er nog met de vingertoppen bij en duwde de bal zo tegen de lat.

Invaller Morata

Het was invaller Morata die de ban brak voor de thuisploeg met een rake kopbal en de 1-0. Het Wanda Metropolitana ontplofte. Tot de VAR er een stokje tussen stak. Een duw in de rug van Chiellini voorafgaand de kopbal zorgde ervoor dat het 0-0 bleef.

Centrale verdedigers

De supporters en de spelers werden stilaan moedeloos. Als het de spitsen niet lukt om te scoren, doen de centrale verdediger van Atlético Madrid het wel. Twee stilstaande fases beslisten nog over de wedstrijd. Zowel Giménez als ouderdomsdeken Godín waren bij de pinken in de zestien en schoten de 1-0 en 2-0 tegen de netten.