Atlético en Marseille in finale Europa League

Atlético Madrid en Olympique Marseille spelen de finale van de Europa League. Atlético won thuis met 1-0 van Arsenal. Marseille verloor de terugwedstrijd in de halve finales van Redbull Salzburg met 2-1, maar won eerder al de heenwedstrijd met 2-0.

In Salzburg gebeurde er in de eerste helft bijzonder weinig. Marseille koos voor de organisatie, en slaagde er goed in om de Oostenrijkers op die manier op afstand te houden.

Dat gold in de tweede helft niet langer. Amadou Haidara (53.) sneed al vroeg dwars door de Marseille-defensie, en werkte zelf af voor de 1-0. De Fransen zakten helemaal in, en de 2-0 liet niet lang op zich wachten. Xaver Schlager legde aan, Bouna Sarr (65.) devieerde in eigen doel.

Marseille slaagde er niet in om binnen de reguliere speeltijd een antwoord te formuleren, al belandde een kopbal van Thauvin wel nog op de lat. In de verlengingen kroonde invaller Rolando zich tot matchwinnaar. De ex-Anderlechtspeler trapte na een hoekschop binnen: 2-1.

Atlético-Arsenal

De wedstrijd begon slecht voor Arsenal. Laurent Koscielny verstapte zich al na minder dan tien minuten, en moest met een enkelblessure in tranen het veld verlaten. De blessure zag er op het eerste zicht ernstig uit, de Fransen moeten zich mogelijk zorgen maken met het oog op het WK. In het vervolg van de eerste helft waren het toch de Engelsen die de beste kansen hadden, maar het was Diego Costa (45.+2) die Atlético op voorsprong bracht, op aangeven van Antoine Griezmann.

Ramsey kreeg voor Arsenal nog een schietkans vroeg in de tweede helft, maar daarna leek de pijp van de Londense club uit. Het kon nog weinig klaarmaken, en Atlético hield goed stand. Arsène Wenger kan dus ook in zijn laatste jaar bij Arsenal geen Europese prijs pakken.

De finale van de Europa League vindt plaats op 16 mei in Lyon.