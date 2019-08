Astana wint ploegentijdrit in Vuelta

Het Kazachse Astana heeft zaterdag de ploegentijdrit in de 74e editie van de Vuelta (Spa/WorldTour) gewonnen. In de eerste etappe waren ze na 13,4 kilometer aan de finish in Torrevieja twee seconden sneller dan Deceuninck - Quick-Step, dat onderweg wat tijd verloor toen het moest uitwijken voor een volgwagen van Jumbo-Visma.

De Nederlandse formatie was op zijn beurt even voordien massaal ten val gekomen, op een op het eerste gezicht nat wegdek. Het was tekenend voor een chaotische finale in Zuid-Spanje. Astana was toen al binnen en de Colombiaan Miguel Angel Lopez was als eerste over de meet gekomen, waardoor hij de eerste rodetruidrager is in deze Vuelta.

Door de valpartij kreeg het Jumbo-Visma van kandidaat-winnaar Primoz Roglic en Steven Kruijswijk meteen 40 seconden aan de broek, een achttiende plaats in de eindstand van de eerste etappe. Lotto Soudal werd tiende. Zondag wordt de eerste rit in lijn gereden, over 199,6 kilometer tussen de vakantieoorden Benidorm en Calpe.