Ashleigh Barty wint Roland Garros en pakt allereerste Grand Slamzege

De Australische Ashleigh Barty heeft de vrouwenfinale op Roland Garros gewonnen. Ze klopte de 19-jarige Marketa Vondrousova vrij makkelijk in twee sets: 6-1 en 6-3. Het is voor Barty nog maar haar allereerste Grand Slamzege. Dankzij de winst springt ze ook naar de tweede plaats op de WTA-ranking.

Barty begint furieus aan de wedstrijd. In geen tijd staat het al 4-0. Pas dan heeft Vondrousova een eerste antwoord klaar en kon ze een eerste spelletje winnen. Meer laat Bartey ook niet toe in de eerste set, na minder dan een halfuur staat het 6-1.

Maatje te groot

In de tweede set gaat Barty gewoon door op hetzelfde elan. Ze breekt meteen door de opslag van Vondrousova. Het gaat daarna wel gelijk op en beide speelsters winnen hun opslagspel. Bij 5-3 laat Bartey zich niet meer verrassen. Met een harde maar welgemikte smash eindigt ze haar sterke wedstrijd en pakt ze haar allereerste Grand Slamzege. Ze is de eerste Australische in 46 jaar die Roland Garros kan winnen.

Thiem stuurt Djokovic naar huis

Bij de mannen wordt de finale morgen gespeeld. In de tweede halve finale klopte Dominic Thiem vandaag Djokovic. Hij haalde het na een slopende 5-setter. De wedstrijd werd in de laatste set bij een 4-1 voorsprong voor Thiem stilgelegd. De pauze haalde 'm niet uit z'n ritme. Hij won uiteindelijk met 7-5 en speelt morgen de finale tegen Rafael Nadal. Die kan z'n twaalfde zege pakken op Roland Garros.