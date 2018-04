Arts kan 'medisch rood' geven op WK

Deze zomer zal er niet enkel een videoref, maar ook een videoarts zijn op het WK voetbal in Rusland. De videoarts zal ingrijpen als hij vermoedt dat een speler na een kopduel bewusteloos is. Hij kan dan een medische rode kaart geven.

Tijdens het WK in 2014 in Brazilië kreeg de Duitse middenvelder Christoph Kramer een elleboogstoot. Pas een kwartier later werd hij van het veld gehaald. “Is dit echt de finale van het WK voetbal?” riep hij toen tegen de scheidsrechter. In Rusland zal de videoarts alles zien: hij kan terugspoelen of herhalen in vertraagd beeld. De speler in kwestie kan zo ‘medisch rood’ krijgen.

Trauma’s vermijden

Met de videoarts wil de Fifa hersentrauma’s vermijden. “Wie als twintiger ooit een hersenschudding opliep, loopt tegen z’n vijftigste een veel hoger risico op dementie,” zeggen wetenschappers.

Snelle analyse

De arts van de Rode Duivels, Kris Van Crombrugge, neemt samen met dokter Geert Declercq de taak van videoarts op zich. “Er zal altijd een arts op de bank zitten, voor de andere is er een plek gereserveerd in de videozone”, legt hij uit. “De twee kunnen elkaar perfect aanvullen en de videoarts kan dan het traumamechanisme herbekijken en advies geven als bijkomende controle.”

3 minuten

De dokters zullen het spel tot drie minuten stil mogen leggen om te oordelen of een speler al dan niet verder kan spelen. “De videoanalyse is daarbij een perfecte bijkomende screening en kan evengoed doorslag geven in de beslissing. Was het een harde stoot? Kop tegen kop? Met de elleboog, misschien de knie of zelfs een nekslag? We zien onmiddellijk of een speler knock-out is gegaan.”

Of de arts binnenkort ook achter het scherm in de Jupiler League komt te zitten, valt af te wachten.