Armstrong koopt proces af voor 5 miljoen dollar

Nieuws over de dopingzaak rond Lance Armstrong: de Amerikaan betaalt een minnelijke schikking van vijf miljoen dollar in de rechtszaak die tegen hem werd aangespannen na zijn dopingbekentenissen. Dat meldt de New York Times. Er hing Armstrong een schadeclaim van 100 miljoen dollar boven het hoofd, maar dat proces heeft hij dus afgekocht. Floyd Landis, zijn ex-ploegmaat bij US Postal die de zaak tegen hem aanspande, krijgt een kwart van de vijf miljoen dollar die Armstrong afdokt om zijn proces af te kopen.

Lance Armstrong bekende begin 2013 op televisie bij Oprah Winfrey dat hij op grote schaal doping had gebruikt in zijn wielercarrière. Hij werd daarna levenslang geschorst en moest onder meer zijn zeven Tourzeges inleveren.

De Amerikaanse overheid sloot zich aan bij de rechtszaak die Floyd Landis al in 2010 aanspande. Landis raakte door doping zijn Tourzege van 2006 kwijt en wees Armstrong aan als de kwade genius. Het duurde echter jaren voordat de Texaan tot bekentenissen overging.