Het in nood verkerende Argentinië heeft zich alsnog geplaatst voor de achtste finales op het WK voetbal in Rusland. Lionel Messi en co. haalden het met 2-1 van Nigeria op de derde en laatste speeldag in groep D.

Kroatië, dat IJsland met dezelfde score klopte, is groepswinnaar.

Bij de laatste zestien neemt Kroatië het komende zondag in Nizhny Novgorod op tegen Denemarken, de tweede uit poule C. Een dag eerder treft Argentinië in Kazan Frankrijk, dat groep C won.