Appiah out voor rest van seizoen

De Franse rechtsachter van RSC Anderlecht, Dennis Appiah, heeft een nekblessure opgelopen waardoor hij de rest van de competitie mist. Dit seizoen speelde de 25-jarige Fransman 36 wedstrijden en was hij goed voor zeven assists.

Door zijn blessure zal Appiah niet meer te zien zijn in het Astridpark in Play-off 1. Dennis Appiah groeide, door de blessure van Andy Najar, uit tot een basisspeler in het Brusselse elftal. “Paars-wit zal in Play-off 1 geen beroep kunnen doen op Dennis Appiah”, luidde het in een statement op de clubwebsite. De Fransman ruilde in de zomer van 2016 Caen voor Anderlecht.