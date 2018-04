Antwerpen vandaag in teken van 10 Miles

In Antwerpen vinden vandaag de marathon en de Ten Miles plaats. In totaal worden bijna 40.000 deelnemers verwacht. Het wordt een extra warme editie en daarom neemt de organisatie maatregelen.

“We roepen deelnemers op om op voorhand al voldoende te drinken, ook voor de start. Daarvoor hebben we extra kraantjes geïnstalleerd”, zegt Gert Van Goolen van Golazo Sports. De organisatie vraagt lopers ook om zich goed te beschermen tegen de zon.

Bart De Wever

De marathon is vanochtend om 9 uur al van start gegaan. Met in totaal 3.000 deelnemers is de loopwedstrijd in Antwerpen de grootste van het land. Ook burgemeester Bart De Wever (N-VA) staat op de deelnemerslijst. Hij werkte er vorig jaar zijn eerste marathon af in 4 uur en 13 minuten.

(Lees verder onder de video)

Het klassieke nummer van het loopevenement staat vanmiddag op de agenda: de Ten Miles. Om 14.30 uur vertrekt de eerste golf lopers, daarna volgen er nog twee golven. In totaal staan 35.000 lopers aan de start van de zestien kilometer.

Openbaar vervoer

Ook tienduizenden supporters zullen langs het parcours postvatten. Daarom roept de stad Antwerpen iedereen op om met het openbaar vervoer of de fiets naar de stad te komen. Van rechter- naar linkeroever kan je gratis de veerboot nemen.

Aan de rand van de stad zijn gratis parkings voorzien waar bestuurders hun auto kunnen achterlaten om met het openbaar vervoer naar het centrum te komen. De Lijn schakelt vandaag extra trams in. Er zullen 44 trams rijden in plaats van 26 op een normale zondag.

Wie het er toch wil op wagen om de auto in de buurt van Antwerpen te komen, kan maar beter rekenen op verkeershinder. Zo zijn verschillende tunnels gesloten voor het verkeer.