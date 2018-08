Antwerp wordt tweede na zege tegen Moeskroen

Met een 0-1 zege in Moeskroen is Antwerp op de derde speeldag naar een voorlopig tweede plaats opgeklommen in de Jupiler Pro League. Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord. William Owusu scoorde het enige doelpunt van de partij negen minuten voor tijd.

Eerder op de dag won Zulte Waregem met 4-0 van Eupen en draaiden Standard - Cercle (0-0) en Sint-Truiden - Lokeren (1-1) op een gelijkspel uit. Leider Club Brugge won gisteren al met 3-0 van Kortrijk en behield zo het maximum van negen punten.

Tweede plaats

Antwerp volgt met zeven punten en kan morgen opnieuw voorbijgegaan worden door RSC Anderlecht, dat om 18 uur op verplaatsing bij Charleroi speelt, en bijgebeend worden door Racing Genk, dat om 14.30 uur in Oostende aan de aftrap staat. Gent en Waasland-Beveren sluiten om 20 uur de speeldag af.