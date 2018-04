Antwerp wint felbevochten derby

In play-off 2 heeft Antwerp de veelbesproken derby tegen Beerschot Wilrijk gewonnen met 2-0. Owusu scoorde tweemaal en bezorgde zo Antwerp de zege.

Antwerp begon het best aan de partij met enkele goede mogelijkheden. Siani kreeg de kans op de openingstreffer, maar stuitte op doelman Romo. Beerschot Wilrijk knokte zich na de openingsfase opnieuw in de wedstrijd. Toch was het Antwerp dat op voorsprong kwam via Owusu. De Bosuil danste zo de tweede helft in.

In de tweede periode kregen we hetzelfde spelbeeld als voor de rust. Antwerp had de grootste kansen, Beerschot Wilrijk loerde op de counter. Vlak voor affluiten verdubbelde Owusu de score en zo boekt Antwerp een verdiende 2-0-zege.