Antwerp smeert Cercle eerste nederlaag aan

Hoogdag voor de Antwerp-fans. Na de officialisering van de transfer van Dieumerci Mbokani, won de Great Old op eigen veld én met tien man van een bleek Cercle. Debutant Govea werd snel uitgesloten, maar Owusu zorgde toch nog voor de eerste thuiszege van het seizoen.

Het debuut van Omar Govea bij Antwerp duurde goed een kwartier. De Mexicaanse middenvelder startte op de positie van de geblesseerde Yatabaré die net als Borges niet fit werd bevonden. Govea verloor de controle over de bal en gleed dan door om hem te recupereren, maar botste vol op Koné. Ref Dierick aarzelde niet en bedacht hem zonder de VAR raad te plegen met rood. Antwerp was nochtans met aanvallende intenties begonnen. Rodrigues mocht nog eens starten. Owusu trapte de eerste kans over en ook na de uitsluiting van Govea stoomde Antwerp op adrenaline nog even door. Jukleröd snelde voorbij Omolo die armen en handen gebruikte om hem terug te halen. De Noor ging neer en Dierick wees naar de stip. Hairemans kon de 10 van Antwerp op voorsprong trappen, maar Nardi redde met de voet. Van Damme en Hairemans namen de Franse keeper meteen daarop weer op de proef en Nardi moest zich telkens strekken om de nul te houden.

Cercle ging ondanks de numerieke meerderheid niet van tactiek veranderen. Guyot hield het bij een veelal laag blok en rekende op een snelle omschakeling. Lusamba kon Bruno vrijspelen, maar Bolat redde in de korte hoek. Na een korte combinatie met De Belder kreeg Bruno een nieuwe schietkans. Deze keer mikte hij bovenop de dwarsligger. Ook Cercle kon aanspraak maken op een goaltje, maar bij de rust stond het nog 0-0.

De tweede helft begon met nieuwe een ren van Jukleröd. De Noor legde terug voor Hairemans die meteen voor doel zwiepte. Taravel en Omar verdedigden dramatisch en zo mocht Owusu kinderlijk eenvoudig binnen trappen. De Great Old klom met zijn tienen op voorsprong. Guyot greep snel in en bracht Hoggas en Bongiovanni voor De Belder en Omolo. Cercle kreeg amper iets klaargemaakt. Hairemans en Owusu roken aan de 2-0 voor Bruno een keer kon koppen, maar slap in de handen van Bolat. Voor Mbokani het signaal om zijn plekje op de tribune te verlaten. De nieuwe spits van Antwerp had er vertrouwen in dat de zege binnen was. De Great Old zakte steeds verder in en speelde in de slotfase in een soort van 4-5-0-systeem waarbij spitsen Owusu en Bolingi de flanken afdekten. Cercle vond er geen oplossing voor. Enkele slappe schotjes, verder kwam de Vereniging niet. Zo bleef het bij 1-0 en leed Cercle na een knappe start zijn eerste nederlaag van het seizoen. Antwerp pakte verdiend de volle buit en kan volgende week met een 11 op 15 naar Anderlecht.