Antwerp neemt Rodrigues definitief over

Royal Antwerp neemt Ivo Rodrigues definitief over van FC Porto. Dat maakte de club vandaag bekend op zijn website. De Portugees tekende een contract tot 2021. De 23-jarige flankaanvaller speelde dit seizoen op huurbasis voor de Antwerpenaren.

“De balkustenaar wist de harten van de fans te veroveren met zijn frivole speelstijl en zijn werklust. Ivo zelf laat weten dat hij heel blij is met de transfer”, staat er in een statement van de Great Old. Ivo Rodrigues kwam dit seizoen 26 keer in actie en scoorde drie doelpunten voor stamnummer 1. Hij deelde ook drie assists uit en werd zo één van de favorieten van coach Böloni.