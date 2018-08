Antwerp - Kortrijk eindigt met brilscore

Antwerp is er op de tweede speeldag van de Jupiler Pro League niet in geslaagd de drie punten thuis te houden tegen KV Kortrijk. De Great Old was de betere ploeg in het eigen Bosuilstadion, maar toonde zich niet efficiënt voor doel. Het bleef 0-0.

Antwerp liep de West-Vlaamse bezoekers van bij de aftrap onder de voet. De Great Old creërde kans na kans, maar was ofwel te onzuiver in de afwerking ofwel stond een alerte Kaminski paraat. Het Kortrijk van Glen De Boeck breidde een vervolg aan zijn openingswedstrijd vorige week tegen Anderlecht (1-4 nederlaag) en bracht er niets van terecht.

Ook na de pauze bleef hetzelfde spelbeeld behouden. Antwerp was duidelijk baas, maar sprong onzorgvuldig om met haar (slinkende) mogelijkheden. Naarmate het einde van de wedstrijd naderde, stapelden de frustraties zich op bij de thuisploeg en bleef goed voetbal uit. Er werd niet meer gescoord: 0-0.

Voor Kortrijk is het haar eerste punt van het seizoen, Antwerp telt na de 0-1 zege van vorige week bij Charleroi 4 op 6. Het stamnummer één staat daarmee, samen met Standard, voorlopig aan de leiding.