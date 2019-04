Antwerp Giants bereiken Final Four in de Champions League

De Antwerp Giants hebben zich als eerste Belgische ploeg ooit geplaatst voor de Final Four van de Champions League basketbal. De Giants wonnen gisterenavond de terugwedstrijd in de kwartfinales. Tegen het Russische Nizhny Novgorod werd het 66-61.

Het is de eerste keer ooit dat een Belgisch team zich plaatst voor de Final Four van de Champions League. De Giants staan momenteel aan de leiding in de Belgische competitie en wonnen eerder al de beker.

Gaststad

Ook Tenerife en Bologna konden zich gisteren plaatsen voor de halve finales. Het Duitse Brose Bamberg is het vierde team, zij schakelden titelverdediger AEK Athene uit.

De tegenstander van de Giants is nog niet gekend, de loting vindt plaats op 11 april. Antwerpen is met het Sportpaleis trouwens een kanshebber om gaststad te worden van de Final Four, de Internationale Basketfederatie zal die knoop binnenkort doorhakken.

Voorsprong

Nadat ze vorige week ruim waren gaan winnen in Rusland (het werd toen 68-83) kwamen de Giants al meteen op voorsprong in de thuiswedstrijd. Via 6-2 en 11-7 stond uiteindelijk de 19-12 tussenstand op het bord na het eerste kwart.

In het tweede kwart konden de Giants zonder al te veel moeite hun voorsprong vasthouden. Dennis Donkor zorgde voor de tienpuntenkloof bij 38-28.

Spannend slot

Na de rust kwamen de Russen terug tot op 43-35. Maar de Giants knokten zich terug in de wedstrijd na een prachtige driepunter van Hans Vanwijn. Het derde kwart eindigde op 57-46.

Met het einde in zicht werd het nog even spannend, want de Russen kwamen terug tot op 65-59. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd op 66-61 en toonden de Giants zich in twee wedstrijden duidelijk de betere.