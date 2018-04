Antwerp en Oostende delen punten

Royal Antwerp FC en KV Oostende speelden in de eerste speeldag van Play-off 2B gelijk. Beide ploegen scoorden elke drie doelpunten in een knotsgekke wedstrijd.

Joseph Akpala opende de score na een prachtige steekpas van Canesin. Lang duurde het feestje niet voor Oostende. Na een fout van Lombaerts op Owusu, binnen de zestien, zette Laurent Mendy de strafschop voor Antwerp om.

Kort na de start van de tweede helft profiteerde Richairo Zivkovic, na een blunder van Ghandri, en bracht Oostende weer op voorsprong. De thuisploeg sloeg, zoals bij het eerste doelpunt, snel terug via Joaquin Ardaiz. Antwerp bleef aanvallen en scoorde onmiddellijk de 3-2, dankzij William Owusu, die de bal van dichtbij tegen de netten joeg. De Kustploeg was heel de tijd op zoek naar de gelijkmaker, die er in de slotminuten kwam. Na een fout van Rodrigues op Bataille, trapte Zinho Gano de gelijkmaker vanop de stip binnen.

Oostende ontvangt Eupen zaterdag op de tweede speeldag van Play-off 2B. Antwerp trekt naar Sint-Truiden voor hun tweede wedstrijd in de play-offs.

Einde 3-3! Onze Reds verdienden de overwinning maar het late strafschopdoelpunt zorgt voor de puntendeling. #ANTKVO pic.twitter.com/FlqsYhDZ4q — Royal Antwerp FC (@official_rafc) 2 april 2018