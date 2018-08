Antwerp-Club Brugge 1-1, rellen blijven voorlopig uit

Landskampioen Club Brugge is zijn maximum kwijt. Het raakte bij Antwerp niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Ruud Vormer had Club iets voorbij het uur op voorsprong gezet. Maar Faris Haroun maakte kort voor het einde nog gelijk. Voorlopig blijft het rustig in en rond het Bosuil-stadion in Antwerpen. Het was een risicomatch en daarom nam de politie een pak maatregelen om rellen te vermijden.

In de 24ste minuut was er wel even opschudding. Club-fans zingen dan traditioneel voor hun overleden speler Francois Sterchele. Maar de fans van Antwerp haalden op dat moment een spandoek boven met daarop 'dood aan FCB', met het logo van Club met een zwaard erdoor. Op Twitter werd die actie al "smakeloos" en "respectloos" genoemd.

Vorig seizoen, toen Antwerp net was teruggekeerd in eerste klasse, leidde het duel in Brugge tot rellen en vernielingen en werden 120 mensen opgepakt. Er waren onder meer Nederlandse hooligans afgezakt om mee amok te maken. De terugwedstrijd in Antwerpen verliep wel zonder grote incidenten.

Bengaals vuur De Antwerpse lokale politie bereidde zich de voorbije dagen en weken zoals steeds voor door haar oor te luisteren te leggen bij de supporterskernen. Ze verspreidde ook - niet toevallig deze week - een filmpje op sociale media met een oproep om zeker geen Bengaals vuur mee te brengen naar evenementen. "Wist je dat Bengaals vuur meer dan 1000°C heet kan worden? ", klinkt het onder meer. "Neem het nooit mee naar evenementen. Je brengt anderen in gevaar en zelf riskeer je een boete en een bestuurlijke aanhouding." Bengaals vuur brandt meteen door kleding, is niet te blussen met water en kan tot zware verwondingen leiden.