Antwerp bezorgt AA Gent een 0 op 12

AA Gent is op het eigen veld de boot in gegaan tegen Antwerp, dat met 1-2 won. De Buffalo’s blijven zo achter met een 0 op 12 en staan 6de. Antwerp wint een plaatsje en wordt 3de, al springt Standard er mogelijk nog over wanneer het de drie punten krijgt van de opgeschorte match tegen Anderlecht.

Antwerp kwam al vroeg op voorsprong, maar de VAR greep in en keurde het doelpunt van Baby af. Niet veel later was het wel raak voor de aanvaller toen hij een slechte terugspeelbal genadeloos afstrafte.

In de tweede helft kwamen de Buffalo's langszij. Chakvetadze plaatste de 1-1 proper in het hoekje. In de slotminuten trok The Great Old toch nog aan het langste eind. Refaelov schoot de winnende treffer tegen de netten.