Andres Iniesta worstelde met depressie na winnen ‘treble’: “Ik heb aan zelfmoord gedacht”

In een emotioneel interview met de Spaanse zender La Sexta heeft Andres Iniesta toegegeven dat hij in 2009 maandenlang met een depressie worstelde. Nochtans was het seizoen 2008-2009 voor Iniesta op sportief vlak een groot succes. De middenvelder won met FC Barcelona de Spaanse titel en beker, én de Champions League. Ondanks die triomfen voelde Iniesta zich allesbehalve goed in zijn vel.

“Het begon nadat we die zomer met Barça de treble pakten”, zegt Iniesta. “Ik scoorde tegen Chelsea (in de halve finale van de Champions League, red.), won de Champions League, pakte drie prijzen, het was een ongelofelijk jaar. En dan komt de zomer en begin je je neerslachtig te voelen. Er is iets mis, maar je weet niet wat het is. Ik liet enkele testen uitvoeren, maar die brachten niets aan het licht. Je belandt in een spiraal waarbij je uiteindelijk alleen en met een leeg gevoel achterblijft. Daarbij kwam nog wat er gebeurde met Dani Jarque.”

Dani Jarque was de toenmalige aanvoerder van stadsrivaal Espanyol en een goeie vriend van Iniesta. Hij stierf op 8 augustus 2009 op 26-jarige leeftijd aan een hartaanval tijdens een trainingskamp. Zijn overlijden was een harde klap voor Iniesta. In de WK-finale van 2010 tegen Nederland bracht de Spaanse international hulde aan zijn vriend door een t-shirt met de boodschap ‘Dani Jarque altijd bij ons’ te tonen na het scoren van de beslissende goal (zie foto’s hieronder).

Zelfdoding

In het gesprek met La Sexta geeft Iniesta toe dat hij in zijn donkerste momenten aan zelfmoord dacht. “We hebben het over heel extreme omstandigheden. Ik zeg niet dat ik het wílde doen of het zou doen, maar ik was gewoon mezelf niet meer. Wanneer je heel kwetsbaar bent, is het moeilijk om de controle te bewaren. In seconden kan je bepaalde beslissingen nemen omdat het niet goed met je gaat.”

Uiteindelijk klauterde Iniesta wel uit de diepe put en zou daarna nog negen seizoenen schitteren bij FC Barcelona. Afgelopen zomer ruilde de Spanjaard de Primera Division voor de Japanse J-League. Bij Vissel Kobe toont Iniesta nu zijn laatste kunstjes.

Enke en Speed

(Ex-)topvoetballers die uit het leven stappen, het gebeurde in het recente verleden twee keer. In november 2009 gooide de Duitse doelman Robert Enke zich voor een trein. Enke, die onder meer uitkwam voor FC Barcelona, Benfica en Hannover 96, ging al jarenlang gebukt onder een zware depressie, iets wat hij voor de buitenwereld zorgvuldig verborgen hield. De doelman had zich ooit voorgenomen zijn biografie te schrijven, samen met zijn vriend en journalist Ronald Reng. Na de dood van Enke bracht Reng in zijn eentje het aangrijpende levensverhaal van de doelman in boekvorm uit.

Twee jaar later, in november 2011, beroofde de Welshe bondscoach Gary Speed zich van het leven in zijn woning. De zelfmoord van Speed zorgde voor een schokgolf in de voetbalwereld. Niemand die begreep wat de ex-speler van Everton en Newcastle, die zeer geliefd was in Wales, had bezield. Een slachtoffer van Barry Bennell, een Engelse jeugdcoach die tientallen jonge voetballertjes seksueel misbruikte, zou later op het proces getuigen dat Speed in zijn jeugdjaren Bennell als coach had. Dat dààr de verklaring ligt voor de wanhoopsdaad van Speed, werd echter nooit bewezen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.