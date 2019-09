Andreescu wint de US Open, nog geen record voor Williams

Bianca Andreescu (19) heeft in New York de US Open gewonnen. In de finale klopte ze Serena Williams in twee sets: 6-3 en 7-5. Voor Williams is het haar vierde opeenvolgende verlies in een Grand Slamfinale. Andreescu volgt Naomi Osaka op.

Andreescu, een Canadese met Roemeense roots, leek niet onder de indruk van de omstandigheden. Al in het eerste spelletje brak ze door de service van Williams. Die bonus gaf ze niet meer uit handen. Met energiek tennis haalde ze de eerste set binnen: 6-3.

In de tweede set ging Andreescu gewoon door op haar elan. Williams maakte te veel fouten en moest bij 5-1 zelfs een matchbal wegwerken. Het deed Andreescu twijfelen en ze liet de Amerikaanse terugkomen tot 5-5. Uiteindelijk rechtte Andreescu de rug en maakte ze het koel af: 7-5.

Eerste Grand Slam

Voor Andreescu is het haar eerste Grand Slam. Tot voor de US Open was ze nog nooit verder geraakt dan een tweede ronde op een van de vier grote toernooien. Met haar overwinning schenkt ze Canada ook meteen de eerste Grand Slam ooit.

Geen record

Voor Serena Williams blijft het jagen op het record van 24 Grand Slamzeges. Dat staat voorlopig nog altijd op naam van de Australische Margaret Smith-Court.