Anderlecht- voorzitter Marc Coucke: "Ik denk wel dat de supporters achter de ploeg gaan staan."

Anderlecht-voorzitter Marc Coucke verwacht na alle heisa dat de supporters van Anderlecht vandaag wel achter hun ploeg gaan blijven staan. Dat zegt hij in een korte reactie aan VTM NIEUWS.

Het is de eerste wedstrijd van Anderlecht die Coucke bijwoont na de zware rellen van vorige week. Hij was op vakantie in Vietnam maar gelooft dat er een positieve dialoog is opgebouwd tussen de supporters en het bestuur van de club.

Anderlecht heeft er een woelige week op zitten, ook na het ontslag van trainer Fred Rutten.

Om 18u ontvangt het in het Constant Van Den Stockstadion AA Gent.