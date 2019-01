Anderlecht stopt samenwerking met Luc Devroe

Het verhaal van manager Luc Devroe bij Anderlecht is na amper een half jaar ten einde. Dat maakten de Brusselaars vandaag bekend. “We willen Luc bedanken voor het werk voor de club en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière”, aldus Michael Verschueren op de clubwebsite.

Nieuws dat eigenlijk al even in de lucht hing. De rol van Devroe binnen paars-wit was al een tijdje uitgespeeld. Sinds de komst van Michael Verschueren -als sportief manager- en Frank Arnesen -als technisch directeur- was de geboren Brusselaar naar het achterplan verdwenen.

Devroe, opvolger van Herman Van Holsbeeck en pas sinds april actief bij de recordkampioen, werd al snel kop van Jut bij de fans. Zomeraankopen brachten niet wat er van hen verwacht werd. Spandoeken met “Devroe, rot op” en “Veel transfers, weinig kwaliteit” zorgden er in oktober al voor dat de situatie onhoudbaar werd.