Anderlecht speelt voor het eerst in 56 jaar geen Europees voetbal

Op de slotspeeldag in play-off 1 verloor Anderlecht met 2-1 op het veld van AA Gent. Daardoor speelt paars-wit voor het eerst in 56 jaar geen Europees voetbal. AA Gent behoudt dankzij de vijfde plaats een waterkans op Europees voetbal.

De wedstrijd begon enorm slecht voor de bezoekers uit Anderlecht, want na nog geen twee minuten stond de 1-0 al op het scorebord. AA Gent had de wedstrijd in handen tot Bolasie uit het niets voor de gelijkmaker zorgde in minuut 73. Een sprankeltje hoop dat na drie minuten alweer verdwenen was toen David de 2-1 eindstand tegen de netten werkte.

Voor Anderlecht is het een zoveelste dieptepunt dit seizoen. Voor het eerst in 56 jaar zal er geen Europees voetbal te zien zijn in het Astridpark. AA Gent mag nog hopen op Europees voetbal indien KV Mechelen dat kwijtspeelt voor haar betrokkenheid in "Operatie Propere Handen".