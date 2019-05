Anderlecht pakt eerste winst in play-off: 2-1 tegen Standard

Anderlecht heeft z'n eerste winst in play-off 1 beet. Het klopte thuis Standard met 2-1. Anderlecht voetbalde zelfs 80 minuten met een man minder. Dankzij de winst doet het een goede zaak in strijd voor de vijfde plaats en een eventueel Europees ticket.

Een altijd gespannen sfeertje in Anderlecht voro deze Clasico, zeker na de rellen in de heenwedstrijd drie weken geleden. Alles blijft wel rustig en ook de wedstrijd begint bijzonder pover met weinig kansen. Er is wel snel animo als Sebastiaan Bornauw na amper 10 minuten al een rode kaart pakt. Hij haalt Carcela, die alleen op weg was naar doel, driest neer. Van Driessche aarzelt geen seconde.

Ondanks de man meer speelt Standard geen grote kansen bij elkaar, integendeel. Minder dan tien minuten voor de rust komt een lange voorzet bij Verschaeren terecht. Hij omspeelt Ochoa en brengt Anderlecht 1-0 voor. Er is nog even twijfel omdat Verschaeren de bal met de hand zou aanraken, maar het doelpunt telt wel degelijk. 1-0 is ook de ruststand.

Snel terug gelijk

Lang kan Anderlecht niet van de voorsprong genieten. 4 minuten na de rust is daar Mehdi Carcela. Didillon is te verrast op z'n schot en zo hangen de bordjes weer gelijk. Toch is het meeste balbezit voor Anderlecht, dat weinig kansen weggeeft. Iets voor het uur krijgt Adrien Trebel een vrije trap en via santini die de bal heel licht devieert, verdwijnt het leer in doel. Anderlecht zo voor de tweede keer op voorsprong en standard opnieuw op achtervolgen aangewezen. De Luikenaars kunnen geen vuist maken tegen Anderlecht en zo is de eerste overwinning voor Anderlecht in play-off 1 een feit.

Toch nog Europa?

De spanning voor Europees voetbal blijft zo groeien. Anderlecht verstevigt z'n vijfde plaats en heeft dankzij de winst voorlopig 4 puntern voorsprong op AA Gent, dat vanavond nog speelt tegen Club Brugge. Die vijfde plek kan belangrijk zijn voor Europees voetbal, al hangt dat af van de uitspraak in 'Propere Handen' en of het Europees ticket van KV Mechelen nog wordt afgepakt. Volgende week trekt Anderlecht naar de Bosuil voor de wedstrijd tegen Antwerp.