Anderlecht ontsnapt ook tegen Antwerp niet aan de nederlaag

Antwerp heeft zondagnamiddag de topper van de zevende speeldag in de Jupiler Pro League met 1-2 (rust: 0-0) gewonnen op bezoek bij RSC Anderlecht.

In een aangename en intense eerste helft was doelgevaar het enige dat ontbrak in een zonnig Astridpark. Antwerp, met Steven Defour en Kevin Mirallas in de basis, leunde terug en mikte op de snelle tegenaanval via Dieumerci Mbokani. Paars-wit was zonder diepe spits gestart, waardoor flankspelers Nacer Chadli en Luka Adzic afwisselend in het centrum te vinden waren. Het leverde weinig op, de gevaarlijkste man voor rust bij de thuisploeg was de bedrijvige Michel Vlap - zonder aanvaller is het moeilijk scoren.

De jonkies van Anderlecht leken het tegen de Great Old goed onder controle te hebben, maar stonden te slapen bij het begin van de tweede helft. De thuisploeg ontsnapte op pogingen van Mirallas en Refaelov (2x), maar bij de derde kans voor de Israëliër was het toch raak. Alexis Saelemaekers leed balverlies op het middenveld en via Mbokani kwam het leer bij Refaelov terecht, die het in twee tijden voorbij Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge duwde (0-1).

Bij gebrek aan doelkansen voor de thuisploeg dacht Sinan Bolat dan maar een handje toe te steken. Op een diepe bal van Philippe Sandler kwam de Antwerp-doelman onoordeelkundig uit, waardoor Nacer Chadli met de achterkant van het hoofd kon binnenkoppen (1-1). Aan de overzijde stond Van Crombrugge wel paraat op pogingen van Refaelov en Mirallas, vooral bij die laatste moest de van Eupen overgekomen doelman een wereldsave uit de mouwen schudden. Drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd was Van Crombrugge dan toch een tweede keer geklopt, na een licht afgeweken schot van de pas ingevallen Japanner Koji Miyoshi (1-2). Paars-wit stond toen al wel even met een man minder na de uitsluiting van Albert Sambi Lokonga, die een kwartier voor affluiten met een tweede keer geel naar de kant moest.

De vierde nederlaag van het seizoen was een feit, de hoop die met de 1-0 thuiszege tegen Standard van voor de interlandbreak even was opgelaaid, werd meteen weer de kop ingedrukt. Als Anderlecht naar de naakte cijfers kijkt, ziet het een 5 op 21 en dertiende plaats in het klassement, enkel Cercle, Eupen en rode lantaarn Waasland-Beveren doen slechter. Komend weekend staat dan ook nog eens de verplaatsing naar Club Brugge op het programma, de nummer twee in de stand. Antwerp klimt met twaalf punten naar de derde plaats, al kan daar zondagavond nog verandering in komen. AA Gent ontvangt om 18u in de Ghelamco Arena immers de goed gestarte promovendus KV Mechelen. Een streektreffen tussen Moeskroen en Kortrijk sluit de zevende speeldag af, die vrijdag geopend werd met een 2-1 thuiszege van Charleroi tegen landskampioen Racing Genk.