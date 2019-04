Anderlecht lijdt pijnlijke thuisnederlaag tegen Antwerp en pakt 0 op 9 in play-off 1

Anderlecht blijft zwaar op de sukkel in play-off 1. Het ging thuis met 1-2 onderuit tegen Antwerp. Paars-wit kon net als AA Gent nog geen enkele keer winnen in de play-offs en pakt 0 op 9. Antwerp blijft door de winst vierde in de stand.

Het overwicht van Anderlecht is nochtans groot in de openingsfase, maar het kan dat niet meteen omzetten in grote kansen. Pas na meer dan een halfuur voetballen is het Pieter Gerkens die z’n ploeg toch op voorsprong brengt. Najar zet gemeten voor en Gerkens werkt knap af.

Evenwicht hersteld

Lang kan Anderlecht niet van de voorsprong genieten. Als Mbokani de bal perfect kan meegeven aan Lamkel Zé twijfelt die geen seconde, 1-1 aan de rust.

Hetzelfde verhaal na de rust. Anderlecht probeert wel, maar tot grote kansen komt het niet. Verder dan een schot van Gerkens en een slappe trap van Bolasie komt het niet.

Deksel op de neus

De doodsteek voor Anderlecht komt er nota bene van ex-speler Dieumerci Mbokani. Lamkel Zé treft eerst nog de paal maar Mbokani is in de herneming wel bij de pinken. Hij krijgt applaus van het Anderlecht-publiek.

Wederom een triestige avond voor Anderlecht dus, dat er nog geen andere gekend heeft in play-off 1 tot dusver. Europees voetbal is almaar verder weg. Antwerp kan opnieuw feesten na een knappe overwinning. Met 31 punten staat het voorlopig vierde in de stand. Morgen speelt Club Brugge nog tegen Standard, de laatste wedstrijd van de derde speeldag in play-off 1.