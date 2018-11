Anderlecht laat tweede plaats glippen na verlies op Stayen

Op de 16e speeldag van de Jupiler Pro League heeft Sint-Truiden zondag met 4-2 gewonnen van RSC Anderlecht. Na Genk, Antwerp en Brugge is Anderlecht de vierde ploeg uit de top vijf die dit weekend punten liet liggen.

De wedstrijd was nog geen tien minuten bezig toen Roman Bezus (8.) STVV met een lage knal een droomstart bezorgde. Twee minuten later liet Daichi Kamada onbegrijpelijk de 2-0 liggen. Op het halfuur wisten de Brusselaars het tij te doen keren. De 19-jarige Francis Amuzu schilderde vanop de flank zijn voorzet op het hoofd van de ingelopen Ivan Santini (38.), die met een harde kopbal STVV-doelman Kenny Steppe wist te verschalken.

Door de blessure van Sven Kums mocht Yari Verschaeren meteen in de basis debuteren bij Paars-Wit. Het doelhout voorkwam echter dat de 17-jarige middenvelder zijn visitekaartje in de vorm van een goal kon afgeven.

In de tweede helft ging de bal op de stip voor een overtreding van Steppe op Amuzu. Ivan Santini (52.) liet die kans niet liggen en bracht Anderlecht op voorsprong. Het antwoord van de thuisploeg liet een tiental minuten op zich wachten, maar kwam er dan toch via Takehiro Tomiyasu die in de 63e minuut op de rebound de netten deed trillen.

Kamada zette drie minuten later zijn misser uit de eerste helft recht door Sint-Truiden opnieuw op voorsprong te brengen: 3-2. Ver in de blessuretijd maakten een flaterende Anderlecht-doelman Thomas Didillon en een snelle Yohan Boli (90. +4) de vernedering compleet.

Sint-Truiden sluipt met 27 punten de top 5 binnen. Anderlecht is vierde met 30 punten. Dat zijn er vijf minder dan leider Genk, dat zaterdag in eigen huis van Cercle verloor.