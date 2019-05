Anderlecht laat kostbare punten liggen na 1-1-gelijkspel in Antwerp

Anderlecht heeft belangrijke punten laten liggen in de strijd voor Europees voetbal. Het bleef in Antwerp steken op een 1-1 gelijkspel. AA Gent nadert zo tot op twee punten van paars-wit. De strijd voor de vijfde plaats en mogelijk Europees voetbal belooft zo nog spannend te worden.

Antwerp-Anderlecht begon met een pakkende minuut stilte voor de vermoorde Julie Van Espen. In de Bosuil hangt ook een indrukwekkend spandoek met 'Rust zacht, Julie'. Ook in de 23ste minuut van de wedstrijd, de leeftijd van de overleden Julie, wordt er geapplaudisseerd.

Flitsende start

De match zelf begint flitsend, en dan vooral voor Anderlecht. Het schot van Najar mislukt maar Santini is bij de pinken en kan toch nog voorbij Bolat in doel afwerken. Antwerp is aangeslagen en kan pas iets na het halfuur gevaarlijk tegenprikken. Na een kort genomen hoekschop zet Lamkel Ze voor, Bornauw trapt bijna in eigen doel maar Didillon voorkomt de gelijkmaker. 0-1 aan de rust.

Het moment van Lamkel Ze

Vroeg in de tweede helft maakt Antwerp toch gelijk. De bal wordt doorgekopt en belandt zo in de voeten van Lamkel Ze die geen seconde twijfelt. Van dichtbij schiet hij binnen, 1-1. Een opdoffer is het voor paars-wit, dat geen antwoord klaar heeft. Het is niet veel soeps, tot vijf minuten voor tijd Santini toch nog eens. Verschaeren zet voor maar Santini mikt niet precies genoeg en hij trapt in één keer over. En zo eindigt Antwerp-Anderlecht op 1-1.

Kostbaar puntenverlies

Anderlecht laat door de 1-1 kostbare punten liggen in de strijd om Europees voetbal. Door operatie 'Propere Handen' maakt de vijfde in de stand nog kans op Europees voetbal. AA Gent nadert nu tot op twee punten van Anderlecht, dat wel nog altijd vijfde staat.