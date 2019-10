Anderlecht krijgt minieme straf voor dubbelrol Kompany

Anderlecht moet een boete van 5.000 euro betalen voor de rol van Vincent Kompany als speler-manager. De ploeg wordt daarmee miniem gestraft voor de dubbele rol die de voormalige verdediger van Manchester City op zich neemt.

Vincent Kompany is in de praktijk trainer van paars-wit, terwijl hij daar geen diploma voor heeft. Dat is de conclusie van de licentiecommissie. Echt verrassend is dat niet. Een blinde kon dat zien. Maar het mag dus niet. De licentiecommissie had daarom twee opties. Ofwel een boete van 5.000 euro. Ofwel schrapping van de licentie - waardoor Anderlecht naar het amateurvoetbal zou zakken.

Die laatste straf zou te zwaar zijn. Zeker omdat in het verleden bij KV Kortrijk een soortgelijke situatie voorkwam, en de licentiecommissie toen voor de boete had gekozen. Op papier kan Anderlecht nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Maar de kans is klein dat ze dat ook zullen doen.