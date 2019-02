Anderlecht kan niet op Najar rekenen in strijd om play-off 1

Andy Najar is vier weken out met een spierscheur in de hamstrings. De Hondurees viel gisteren uit in de topper tegen Antwerp. Anderlecht zal dus play-off 1 moeten halen zonder hun rechtsachter.

In de strijd om een ticket voor play-off 1 zal RSC Anderlecht het zonder Andy Najar moeten doen. De blessuregevoelige Hondurees werd zondag in de topper tegen Antwerp vervangen door Alexis Saelemaekers. Najar gaf zelf aan dat hij niet meer verder kon.

Hamstringblessure

De jonge Saelemaekers zal Najar dus de komende wedstrijden moeten vervangen, want de verdediger staat vier weken aan de kant met een hamstringblessure.

De afwezigheid van Najar is een aderlating voor RSCA-coach Fred Rutten. De Brusselaars moeten in de ontknoping van de reguliere competitie nog vol aan de bak om het play-off 1 ticket veilig te stellen. Anderlecht krijgt komend weekend het bezoek van Club Brugge.