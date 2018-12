Anderlecht had nieuwe trainer bijna beet: “Deal met topcoach sprong af”

Met Frank Arnesen haalde Anderlecht zijn nieuwe technisch directeur binnen. Nu moet Michael Verschueren in samenspraak met de Deen op zoek naar een nieuwe trainer. Bijna was die missie geslaagd. “Maar de deal met een topcoach sprong af.”

“We waren gisteren bijna rond met een topcoach, maar door omstandigheden is die deal afgesprongen. Nu kijken we verder”, vertelde sportief directeur Michael Verschueren aan VTM NIEUWS. “Een voorwaarde in de overeenkomst met Frank Arnesen was dat we in samenspraak de nieuwe trainer zouden kiezen. We gaan dat ook effectief zo doen.” Oorspronkelijk waren er 84 kandidaturen. “Ik heb die gereduceerd naar 10 kandidaten en nadien heeft Frank nog eens uitgedund. Phillip Cocu? Hij staat inderdaad op de lijst, dat gaan we niet onder stoelen of banken steken, maar tot op heden is er geen akkoord met hem.”

Ook Arnesen wilde bij VTM NIEUWS geen namen noemen. “Ik begin pas in januari. We gaan intern bespreken welke kandidaat het meest geschikt is. Uiteraard ga ik inspraak hebben in die keuze. Dat is mijn job.”