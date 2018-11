Anderlecht gaat kopje onder in Turkije en is uitgeschakeld

RSC Anderlecht heeft op de vierde speeldag van de Europa League een 2-0 nederlaag geleden bij het Turkse Fenerbahçe. Paars-wit hield lange tijd gelijke tred met de thuisploeg, maar slikte in het slot twee vermijdbare treffers. Anderlecht is door de nederlaag ook meteen uitgeschakeld.

De partij in Istanboel begon evenwichtig. Anderlecht had vaak de bal, maar Fenerbahçe loerde alert op de tegenaanval. De Turken waren gevaarlijk via aanvallers Ayew en Slimani en namen halverwege de eerste helft ook steeds meer het balbezit over. De paars-witte viermansdefensie was kwetsbaar en het middenveld hapte naar adem. Een Turkse voorsprong hing in de lucht, maar opnieuw Slimani miste de grootste mogelijkheid voor de thuisploeg. Op het einde van de eerste helft nam de Turkse druk af en kon Anderlecht opnieuw een woordje meespreken. Trebel miste de grootste kans voor de bezoekers. Zijn vrijschop ging via de lat over.

Na rust was de eerste grote kans opnieuw voor de thuisploeg. Didillon moest zich helemaal uitstrekken om een lage schuiver van Elmas uit zijn doel te houden en Slimani verprutste na een lange ren een wenkende mogelijkheid. Anderlecht herpakte zich op het uur en kon de Turken even van het eigen doel houden. Maar twintig minuten voor tijd viel het doelpunt dan toch voor de thuisploeg. Een voorzet van Valbuena viel rechtstreeks binnen, 1-0. Drie minuten later moesten de Brusselaars de kelk helemaal tot op de bodem ledigen. Opnieuw Valbuena legde Vranjes in de luren en bediende Frey, die eenvoudig afwerkte.

Een gefrustreerde Bakkali mocht vervolgens na twee snel opeenvolgende gele kaarten tien minuten voor tijd al gaan douchen. Anderlecht kon geen vuist meer maken en mag zo op twee speeldagen van het einde van de groepsfase van de Europa League al een kruis maken over Europese overwintering.