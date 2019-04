Anderlecht gaat in beroep tegen de beslissing om één wedstrijd achter gesloten deuren te spelen

Voetbalclub Anderlecht is het niet eens met de Geschillencommissie om een wedstrijd achter gesloten deuren te spelen. Vanmorgen werden ze daartoe veroordeeld maar de club gaat in beroep.

De wedstrijd tussen Standard en Anderlecht moest bij een 2-0 stand vroegtijdig worden stopgezet na wangedrag van de RSCA-fans. Ze gooiden verschillende keren vuurpijlen op het veld, tot scheidsrechter Erik Lambrechts het welletjes vond geweest en de wedstrijd definitief stillegde.

Anderlecht kreeg een boete van 5000 euro opgelegd, de uitslag van de wedstrijd werd vastgelegd op 5-0 ten voordele van Standard en Anderlecht moet één wedstrijd achter gesloten deuren spelen.

Maar, de club is het niet eens met de beslissing en zegt in een mededeling: "Gezien precedenten bij andere clubs en de zware inspanningen die RSC Anderlecht levert om de veiligheid te garanderen tijdens wedstrijden, gaat de club in beroep tegen de wedstrijd achter gesloten deuren."

Het Bas, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport moet nu beslissen over de zaak.

