Anderlecht en Standard zeker van plekje in play-off 1

RSC Anderlecht heeft zich definitief kunnen verzekeren van een plekje in play-off 1. De ploeg van Fred Rutten won zelf met 2-0 van Kortrijk na twee doelpunten van Sven Kums. Omdat Sint-Truiden op 1-1 bleef steken in en tegen Moeskroen, zijn de Brusselaars nu zeker van een plekje bij de eerste zes. En dat is ook zo voor Standard, dat met 1-2 kon winnen op het veld van Cercle Brugge.

STVV en Gent strijden om laatste ticket

In een rechtstreeks duel volgende week maken Sint-Truiden en Gent uit wie het laatste ticket voor play-off 1 pakt. AA Gent won thuis met 2-1 van KV Oostende en Sint-Truiden bleef steken op een 1-1 gelijkspel op het veld van Moeskroen.

Racing Genk en Club Brugge winnen, Antwerp laat punten liggen

Leider Racing Genk won met 1-0 van het Lokeren, dat al veroordeeld is tot degradatie. In de eerste helft maakte Genk al een doelpunt, maar door technische problemen bij de VAR ging dat niet door. Een kwartier voor tijd maakte Maehle er dan toch 1-0 van. Genk sluit de competitie trouwens ook af als leider, waardoor het zeker is van Europees voetbal. Ook Club Brugge won, en dat heel overtuigend op het veld van Eupen met 0-4. Antwerp verloor thuis met 1-2 van Standard en Waasland-Beveren- Zulte-Waregem ten slotte werd 1-1.