Anderlecht en Gent spelen 0-0 gelijk en pakken eerste punten in play-off 1

De 0 is weg voor Anderlecht en AA Gent in play-off 1. In een bijzonder flauwe wedstrijd speelden beide ploegen 0-0 gelijk. Maar met dat ene puntje schieten ze weinig op: Anderlecht blijft voorlaatste, Gent blijft laatste.

Anderlecht is wel baas in het eerste gedeelte van de eerste helft. Dat vertaalt zich vooral in balbezit, maar niet in kansen. Saelemakers is er in het begin dicht bij. De grootste kans is nog voor de bezoekers. Tsjakvetadze komt voor doel maar twijfelt te lang en besluit dan voorlangs.

Helaas niet veel beterschap na de rust. Het blijft een zoutloze partij en pas na 56 minuten noteren we een eerste bal tussen de palen. Na een hoekschop voor Gent kan Bronn koppen, maar te zacht en in de handen van doelman Didillon. Ook Anderlecht is er nadien dicht bij. Na missen van Amazu kan Bolasie hard voorzetten richting Verschaeren. Hij mikt net niet goed genoeg, tegen de lat.

Minder dan tien minuten voor tijd komt Anderlecht nog bijzonder goed weg als een poging van Bezoes tegen de rug van Didillon terechtkomt en richting doel rolt. De doelman kan de bal gelukkig voor Anderlecht nog net tegen houden.

0-0 is een logische eindstand. In tegenstelling tot de vorige wedstrijd, zijn de supporters van Anderlecht wel rustig gebleven, maar goed voetbal hebben ze niet echt gezien. Anderlecht blijft voorlaatste in de stand van play-off 1, Gent laatste.