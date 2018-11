Anderlecht blijft tegen Trnava steken op scoreloos gelijkspel

Anderlecht heeft zijn eerste zege van het seizoen in Europa nog altijd niet beet. De Brusselaars bleven op de vijfde speeldag van de Europa League op een tegenvallende 0-0 steken tegen de Slovaakse kampioen Spartak Trnava, die zelf helemaal niets liet zien. Paars-wit was voor de start van het duel al zeker van de uitschakeling, ook voor Trnava is het Europese seizoen voorbij.

Anderlecht toonde van bij de aftrap de meeste drang naar voren, maar kwam niet tot uitgespeelde kansen. Pogingen van Musona en Kayembe misten het kader, en Trnava-keeper Chudy kon een uithaal van Saief klemmen. Uit het niets waren daar op het halfuur plots de bezoekers. Bakos kon van dichtbij aanleggen - Didillon stond pal. Op slag van rusten had de thuisploeg bijna de voorsprong beet. Dauda haalde verrassend uit, maar zag zijn bal tegen de paal vliegen.

Weinig spektakel

Na de koffie probeerden de Brusselaars een versnelling hoger te schakelen. Het gewenste effect bleef uit, en de toeschouwers in het Constant Vanden Stockstadion kregen bitter weinig spektakel te zien. Een pegel van Toth, net naast, schrikte Anderlecht even op. Een kwartier voor tijd lukte Morioka bijna de 1-0. De Japanner draaide zich vrij in de zestien, maar schoot centraal op Chudy. Trainer Hein Vanhaezebrouck voerde vervolgens een drievoudige (!) wissel door, en bracht Verschaeren, Lokonga en Amuzu. Dat veranderde het spelbeeld niet. Anderlecht toonde goede moed, maar voetbalde met te weinig overgave om de finale opening te vinden.

Ook de andere wedstrijd in groep D, tussen Fenerbahçe en Dinamo Zagreb, eindigde op 0-0. Zagreb (13 ptn) voert de groep aan en is zeker van groepswinst. Fenerbahçe (8 ptn) volgt als tweede en heeft de kwalificatie beet. Trnava (4 ptn) en Anderlecht (2 ptn) sluiten de rangen. Op de zesde en laatste speeldag, op 13 december, maakt Anderlecht de verplaatsing naar Zagreb. Trnava ontvangt Fenerbahçe.