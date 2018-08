Anderlecht behoudt maximum na winst tegen Charleroi

RSC Anderlecht heeft op de derde speeldag in de Jupiler Pro League met 1-2 (rust: 1-1) gewonnen op het veld van Charleroi. Paars-wit behoudt zo zijn maximum en met negen punten delen ze de leidersplaats met landskampioen Club Brugge.

Voor de pauze zat het venijn in de slotfase van een aangename eerste helft. Charleroi zette zijn overwicht om in een voorsprong dankzij het openingsdoelpunt van Kaveh Rezaei (41.), die binnentikte na een knappe actie van Cristian Benavente op rechts. Voordien waren er al kansen geweest voor Rezaei en Benavente, aan de overzijde kon Anderlecht enkel via Landry Dimata de neus aan het venster steken.

Op slag van rusten was het diezelfde Dimata die de bezoekers van op de stip langszij bracht, nadat hij zelf de strafschopovertreding had uitgelokt bij een te enthousiast uitkomende Charleroi-doelman Parfait Mandanda. Volgens de beurtrol bij Anderlecht was het aan Dimata om te trappen en dus moest Ivan Santini toekijken hoe zijn spitsmaatje de gelijkmaker tegen de netten trapte.

Iets voorbij het uur was het dan weer Santini die de 1-2 en zijn zevende treffer van het seizoen in extremis in doel gleed, anders had het een owngoal van Javi Martos geweest na bijzonder slap verdedigen bij de thuisploeg. Het dodelijke spitsenduo zorgde zo voor een felbevochten en nipte zege voor Anderlecht, dat in de slotfase Elias Cobbaut nog zag uitvallen met een op het eerste zicht ernstige blessure.

Met Anderlecht en Club zijn er ook na drie speeldagen nog twee teams met het maximum van de punten, Racing Genk en het net als vorig seizoen sterk gestarte Antwerp volgen met zeven punten op een gedeelde derde plaats. AA Gent, dat zijn seizoensstart miste, sluit zondagavond de derde speeldag af met een thuisduel tegen Waasland-Beveren.