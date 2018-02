Ander parcours en nieuwe banner voor E3

In Harelbeke is het parcours en de banner van de E3 Harelbeke voorgesteld. De eerste wedstrijdkilometers wijzigen in vergelijking met vorig jaar. Op de nieuwe banner is een cowboy op een koersfiets te zien.

“Door wegenwerken valt er een kleine verschuiving op te merken”, laat koersdirecteur Philippe Vermeeren weten. Zo is de Wolvenberg de eerste helling van de dag na 27 kilometer. Daarna volgen La Houppe en de nieuwe helling Broeke. Na 117 kilometer koers blijft de wedstrijd identiek aan die van vorig jaar.

Naast het parcours is ook de nieuwe banner voorgesteld. Net als andere jaren heeft die een originele slogan en een verrassend beeld. Dit jaar is een fietsende cowboy te zien met als slogan: Wie wordt de nieuwe sheriff in het Texas van Vlaanderen? Een duidelijke knipoog naar Tom Boonen dus.

Wie wordt de nieuwe sheriff in het Texas van Vlaanderen?



Who will be the new sheriff in the Texas of Flanders?#RBE3H@E3Harelbeke @MNMbe @tomboonen1 @Nieuwsblad_be @sporza_koers pic.twitter.com/JTTITC4nOG — E3 Harelbeke (@E3Harelbeke) 19 februari 2018 “Alle achttien WorldTour-teams zullen aanwezig zijn, aangevuld met onder andere de Belgische teams Wanty-Groupe Gobert en Sport Vlaanderen. Ook Veranda’s Willems-Crelan, de ploeg van wereldkampioen veldrijden Wout Van Aert, zal er bij zijn in Harelbeke.”, sluit Vermeeren af.

E3 Harelbeke wordt op vrijdag 23 maart gereden. Vorig jaar was Olympisch kampioen Greg Van Avermaet de beste, voor Philippe Gilbert en Belgisch kampioen Oliver Naessen.