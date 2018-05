Ancelotti vervangt Sarri bij Napoli

Carlo Ancelotti is de nieuwe trainer van Napoli. De Italiaanse club zette eerder vandaag hoofdtrainer Sarri aan de deur. Ancelotti tekent een contract van drie jaar.

Sarri stond drie jaar aan het roer bij Napoli. Daarin eindigde hij met Mertens en co tweemaal op de tweede plaats en eenmaal op de derde plaats. Niet meteen een ontgoocheling voor Sarri, want dit seizoen leken ze lang aanspraak te maken op een landstitel, maar toch ging weer Juventus aan de haal met de hoofdprijs.

Weg vrij voor Ancelotti

>Zijn vervanger is dus Ancelotti, die sinds zijn vertrek bij Bayern München in september 2017 zonder werk zat. De voormalige middenvelder was eerder trainer bij onder meer Juventus, AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain en Real Madrid. Ancelotti keert na acht jaar terug in Italië, sinds hij AC Milan in 2009 achter zich liet voor een tocht langs grootmachten in andere Europese landen.