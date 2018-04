Amsterdam ArenA wordt officieel Johan Cruijff ArenA

De Amsterdam ArenA heet vanaf volgend voetbalseizoen officieel de Johan Cruijff ArenA. Dat nieuws maakte Ajax donderdag bekend. Vanaf dan zullen de Ajacieden dus in een stadion spelen met de naam van hun allergrootste clubicoon.

De plannen om de naam van het stadion te veranderen in de Johan Cruijff ArenA liggen al een hele tijd op tafel. Een jaar geleden werd er al een intentieverklaring ondertekend, nu pas gaat de naamswijziging ook effectief door.

De familie Cruijff reageert enorm vereerd. “Wij zijn heel blij met het nieuws dat het stadion nu daadwerkelijk de Johan Cruijff ArenA zal heten.” Ook Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax is tevreden. “Johan Cruijff is de grootste voetballer die Ajax heeft voortgebracht. Mede dankzij hem is Ajax een grote naam in binnen- en buitenland.”

We are very happy with the news that the ArenA will be officially named the 'Johan Cruijff ArenA' by the beginning of next football season! #14forever #CruyffLegacy pic.twitter.com/LiB8oVOd9O