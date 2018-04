Amerikaan Reed wint zijn eerste Masters

Patrick Reed heeft het eerste Masters golftoernooi van het seizoen gewonnen. De Amerikaan haalde het in Augusta met één slag voorsprong op zijn landgenoot Rickie Fowler. Voor Reed is het zijn eerste zege in een major, het meest prestigieuze golftoernooi.

Patrick Reed was sterk bezig op de legendarische golfbaan van Augusta. Reed stond drie dagen lang aan de leiding en begon aan zijn slotronde met drie slagen voorsprong op de Noord-Ier Rory McIlroy. Hij putte op de tweede hole een birdie weg waarmee hij op één slag van Reed kwam. Reed bezweek niet onder de druk en antwoordde eveneens met een birdie. McIlory liet zich nadien betrappen op enkele missers en zakte uiteindelijk weg tot de vijfde plaats.

De Amerikanen Spieth en Fowler hadden minder last van zenuwen. Spieth haalde negen birdies en kwam tot op één slag van Reed. De Masterskampioen van 2015 ging op de laatste hole in de fout. Fowler realiseerde op een ronde 67 slagen en voerde zo de druk op, maar Reed hield stand.

Thomas Pieters

Onze landgenoot Thomas Pieters haalde de cut niet. Pieters, vorig jaar nog goed voor een vierde plaats, stelde teleur in de tweede ronde. Hij had 78 slagen nodig, twee tekort om het weekend te halen.