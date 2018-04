Amerika maakt kennis met Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic heeft zaterdag zijn debuut gemaakt bij LA Galaxy en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. De Zweed mocht na zeventig minuten en een 1-3 achterstand invallen en scoorde meteen twee keer. Uiteindelijk won LA Galaxy met 4-3 tegen Los Angeles FC, de ploeg van Rode Duivel Laurent Ciman, die overigens negentig minuten op het veld stond.

Het zag er eerst niet goed uit voor de thuisploeg. LA Galaxy kwam 0-3 achter. Op het uur werd het 1-3 en iets later mocht Ibrahimovic invallen. De aansluitingstreffer was ondertussen gemaakt en toen was het tijd voor de Ibra-show. De keeper van Los Angels FC stond iets te ver uit zijn goal en dat had Zlatan gezien. Vanop dertig meter maakte hij gelijk.

En dat was nog niet genoeg voor de Zweed. In de slotminuten kopte de spits de winnende treffer in doel: 4-3 en Ibrahimovic meteen de held voor LA Galaxy. Een debuut zoals alleen hij dat kan. "Het publiek zong "Wij willen Zlatan, wij willen Zlatan" en ik heb hen Zlatan gegeven", reageerde Ibrahimovic na afloop.

Bekijk zijn twee goals hieronder:

Bekijk hier een reactie van Zlatan na de wedstrijd: