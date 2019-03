Alweer Deceuninck-Quick Step: Alaphilippe wint verrassend in Tirreno-Adriatico

In de Tirreno-Adriatico heeft Julian Alaphilippe verrassend de voorlaatste etappe gewonnen. Hij klopte ploegmaat Viviani in een massasprint. Voor Deceuninck-Quick Step is het al de 18de zege dit seizoen.

De trein van Deceuninck-Quick Step maakte zich op voor een massasprint en Elia Viviani positioneerde zich. Maar op enkele honderden meters van de streep versnelde Greg Van Avermaet.

Richeze en Alaphilippe vingen de versnelling op, waardoor zij plots samen vooraan zaten. Ploegmaat Viviani was nergens meer te bespeuren en dus trok Julian Alaphilippe door. De Fransman kwam tot zijn eigen verbazing als eerste over de streep.

Viviani kon zich toch nog herpakken en werd uiteindelijk derde. De tweede plaats was voor Cimolai (Israel Cycling Academy).

Net niet voor de vluchters

De vlucht van de dag werd gekleurd door zeven leiders, met onder andere Gijs Van Hoecke en Davide Ballerini van Astana.

Ballerini was duidelijk de beste bij de koplopers, met nog 20 kilometer te gaan reed hij samen met Rojas weg van de andere vluchters.

Met een naderend peloton had Ballerini nog een versnelling in huis, maar uiteindelijk strandde zijn poging op 3 kilometer van de aankomst.

Door het kopwerk van Deceuninck-Quick Step en Bora-Hansgrohe eindigde de etappe op een massasprint, die dus niet helemaal volgens plan verliep.

Slotetappe

Adam Yates blijft leider in de Tirreno-Adriatico, die morgen eindigt met een tijdrit van iets meer dan 10 kilometer.