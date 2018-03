Alonso feliciteert Vandoorne: "Deze jongen wordt oud"

Stoffel Vandoorne heeft zichzelf een leuk verjaardagscadeau bezorgt. Een dag voor zijn 26e verjaardag pakte onze landgenoot meteen punten in de eerste Grote Prijs Formule 1 van het seizoen, net zoals zijn ploegmaat Fernando Alonso. Die feliciteerde Vandoorne met een liedje, een stukje taart en felicitaties: “Deze jongen wordt oud. Je begint zelfs een baard te krijgen”, grapte de Spanjaard.

A post-race message to our mega fans, including singing and cake, from @alo_oficial and @svandoorne. #AusGP pic.twitter.com/89sMjS7kYq