Alderweireld vervult wens van fan

Rode Duivel Toby Alderweireld heeft met een fan afgesproken die zijn handtekening als tattoo wou. Nathalie Standaert (24) uit Aalst schreef die boodschap op een pancarte bij de huldiging van de Duivels in Brussel, maar Alderweireld was er die dag niet bij in Brussel.

“Toby, ik wil je handtekening als tattoo! Hoe regelen we dat?”, stond op de pancarte te lezen. Alderweireld kreeg die misschien wel te zien toen hij thuis ziek naar de huldiging aan het kijken was. De verdediger van Tottenham Hotspur schakelde meteen de hulp in van zijn meer dan 550.000 volgers.

So this girl's sign says: 'Toby, I want your autograph as a tattoo. How are we fixing that?' Let's fix it! Twitter do your thing! pic.twitter.com/Zj9mPxoHWv