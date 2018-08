Alderweireld (eindelijk) gehuldigd voor WK

Vorige maand moest Toby Alderweireld ziek afzeggen voor de WK-huldiging in Brussel, maar de Rode Duivel maakte dat gisteren goed in zijn thuishaven Ekeren, waar hij gehuldigd werd.

De officiële WK-huldiging in Brussel moest Alderweireld afzeggen “wegens ziekte”, maar over de echte reden werd nog gespeculeerd. Collega-Rode Duivel Michy Batshuayi grapte op Twitter dat hij “te veel gedronken had”, maar later werd die tweet verwijderd.

“Ik lag echt ziek in bed”, zegt Alderweireld daarover. “Ik zou die huldiging niet willen gemist hebben, en al zeker niet door een stommiteit.”

