Alderweireld: “Binnen 2 jaar wél op huldiging”

Een zieke Toby Alderweireld kon zondag niet bij de huldiging van de Rode Duivels in Brussel zijn. Nu reageert de verdediger van Tottenham via Twitter. "Echt spijtig dat ik er zondag in Brussel niet bij kon zijn, maar ik hoop om jullie binnen twee jaar te zien."

"Ik voel me momenteel veel beter", klinkt het. "Ik zou alle fans willen bedanken voor hun steun. Bedankt allemaal, merci à tous!"

(Lees verder onder de tweet)

Feeling a lot better at the moment. I’d like to thank all the fans for their support!! A real shame I couldn’t be in Brussels on Sunday, but I’m hoping to see you guys in 2 years Bedankt allemaal, merci à tous!! #RedTogether pic.twitter.com/KKyqv3IT15

— Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) 17 juli 2018

Griep

De Duivels kregen zondag op en rond de Brusselse Grote Markt een warm welkom van de fans, na hun historische derde plaats op het WK in Rusland. Alderweireld lag echter met griep in bed en was niet van de partij.

Collega-Rode Duivel Michy Batshuayi stelde zich op Twitter al grappend vragen bij de oorzaak van de afwezigheid. "Ziekte? Hij heeft gisteren te veel gedronken", zegt hij. De tweet in kwestie stond slechts enkele ogenblikken online.

